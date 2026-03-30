夫がW不倫で離婚を決意した女性から、相手から慰謝料の減額を求められることを前提に300万円を請求したいという相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。相談者によると、夫の不倫相手も既婚者で、交際期間は約2カ月、実際に関係を持ったのは2回とのことです。証拠としてラブホテルの出入り写真、不貞行為があったことを示すLINEのやりとりなどを持っているとのことです。相談者はすでに不倫相手に内容証明を送り、300万円を請