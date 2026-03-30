ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）の公式インスタグラムが30日までに更新され、27日をもって番組卒業した岩本計介アナウンサーと、後任のメインMC・古川昌希アナウンサーの対談オフショットを公開した。【写真】ほのぼのオフ2ショットを公開した番組卒業・岩本アナ＆後任MC・古川アナ万博記念公園で語り合う2ショットをアップ。「番組を共にした約6ヵ月。2人は本当に仲が良くて､でもタイプが