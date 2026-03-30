『おは朝』番組卒業・岩本計介アナ＆後任MC・古川昌希アナのほのぼのオフ2ショット「めちゃくちゃ良い写真」「可愛すぎー」
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の公式インスタグラムが30日までに更新され、27日をもって番組卒業した岩本計介アナウンサーと、後任のメインMC・古川昌希アナウンサーの対談オフショットを公開した。
【写真】ほのぼのオフ2ショットを公開した番組卒業・岩本アナ＆後任MC・古川アナ
万博記念公園で語り合う2ショットをアップ。「番組を共にした約6ヵ月。2人は本当に仲が良くて､でもタイプが正反対からこそお互いにとって刺激になっていたように感じます」とつづった。
また、自動販売機を前に何を買うかでじゃれ会う2人の動画も公開。岩本アナが買おうとするドリンクを日頃の様子から見事に当てる古川アナに岩本アナも「なんで分かったん？すごいな」と驚いていた。
2人の仲良しほのぼのショットに「可愛すぎー」「楽しそうな会話ですね」「素敵な関係のお2人」「めちゃくちゃ良い写真」「最高のツーショット」といったコメントが寄せられた。
【写真】ほのぼのオフ2ショットを公開した番組卒業・岩本アナ＆後任MC・古川アナ
万博記念公園で語り合う2ショットをアップ。「番組を共にした約6ヵ月。2人は本当に仲が良くて､でもタイプが正反対からこそお互いにとって刺激になっていたように感じます」とつづった。
また、自動販売機を前に何を買うかでじゃれ会う2人の動画も公開。岩本アナが買おうとするドリンクを日頃の様子から見事に当てる古川アナに岩本アナも「なんで分かったん？すごいな」と驚いていた。
2人の仲良しほのぼのショットに「可愛すぎー」「楽しそうな会話ですね」「素敵な関係のお2人」「めちゃくちゃ良い写真」「最高のツーショット」といったコメントが寄せられた。