アップルは30日、フィットネスサービス「Apple Fitness+」で、日本ユーザー向けに「ランニングの時間」と「プログラム」の提供を開始した。屋外や屋内のランニングをサポートするオーディオ体験や、目的に合わせたガイド付きコースが利用できる。 「ランニングの時間」で東京を走る 「ランニングの時間」は、トレーナーによるコーチングと音楽、写真で構成され