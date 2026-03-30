ロッテは30日、5月1日の西武戦にYouTuberアイドルグループのリアルピースの来場が決まったと発表した。4月29日、30日の楽天戦および5月1日〜3日の西武戦は、選手との野球体験会やスタジアムでの仕事体験など、来場者がゴールデンウィークを1日通して楽しめる様々なイベントを開催する。5月1日当日はリアルピースが来場し、試合前に歌唱パフォーマンスとセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。▼ リアルピース コメント