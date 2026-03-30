テレ東で放送中の経済ニュース番組「WBS(ワールドビジネスサテライト)」の新しいエンディングテーマ曲が、中森明菜の新曲「カサブランカ」に決定しました。本楽曲は番組のために書き下ろされたもので、圧倒的な表現力と唯一無二の歌声にひきこまれる名曲になっています。3月30日(月）の番組から、楽曲がOAされます。ご期待ください！【動画】激動の時代を「経済」という独自の切り口で報じ続ける「WBS」■中森明菜コメント人は不完