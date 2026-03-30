全日本空輸（ANA）便の利用者向けに、ハワイ・ホノルルで運行している「ANAエクスプレスバス」が、5月31日をもって運行を終了する。「ANAエクスプレスバス」は、ワイキキ中心部のワイキキショッピングプラザとアラモアナセンター間をノンストップで運行している。土曜のみカカアコファーマーズマーケットへ運行している。当初は機体同様のホヌ塗装のバスを使用していたものの、トロリーバスで運行している。両ルートについて、代替