今だけの味！ 春キャベツのメインおかず 葉っぱの巻きがふんわりとして、とびきり甘い春キャベツ。おうちにある豚肉と組み合わせて、メインおかずを作りましょう！この季節ならではの味わいレシピをご紹介します。 うま味噌がご飯によく合うご飯が進むガリバタ醤油味見た目もおしゃれなくるくる巻き忙しくてもできるレンジ蒸しスピーディーに用意できる やわらかい葉は、さっと加熱するだけですぐ食べごろに。短い調理時間でお