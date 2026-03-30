リンクをコピーする

ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月30日（月）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 123 - 88 ワシントン・ウィザーズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ワシントン・ウィザーズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーター