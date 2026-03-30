ゲレーロJr.も岡本を祝福、すっかり信頼を得ている(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真は現地3月29日に行われたアスレチックス戦に「5番・三塁」でスタメン出場、待望の初アーチを放った。4回先頭の第2打席、右腕モラレスの真ん中低め直球を豪快に右中間スタンドへ放り込んだ。【動画】ゲレーロJr.もベンチから乗り出した、岡本の豪快なメジャー初アーチシーン打球速度110・4マイル（177・7キロ）、飛距離420フィート（