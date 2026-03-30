ブルージェイズ岡本和真、メジャー初アーチ！ゲレーロJr.も思わずベンチから乗り出す圧巻アーチ「右方向へのホームランは嬉しい！」
ゲレーロJr.も岡本を祝福、すっかり信頼を得ている(C)Getty Images
ブルージェイズの岡本和真は現地3月29日に行われたアスレチックス戦に「5番・三塁」でスタメン出場、待望の初アーチを放った。
4回先頭の第2打席、右腕モラレスの真ん中低め直球を豪快に右中間スタンドへ放り込んだ。
【動画】ゲレーロJr.もベンチから乗り出した、岡本の豪快なメジャー初アーチシーン
打球速度110・4マイル（177・7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）の豪快な逆方向弾には主砲ブラディミール・ゲレーロJr．もベンチから飛び出して打球の行方を見守った。
大歓声を浴びながら、ダイヤモンドを1周、ベンチに戻るとゲレーロJr．とのお辞儀ポーズ、チームのルーティンとなっているジャケットを着させられるなど、あわただしくメジャーの洗礼を浴びた。
しっかりチームに順応している。現地27日の開幕戦では「7番・三塁」でスタメン出場、いきなりのマルチ安打、1四球、守備もしっかりこなした。
巨人時代から愛されキャラで知られていたが、メジャーに渡っても成績を残し、すっかり溶け込んでいる様子にはファンの間からも「岡本、さすが！」「右方向へのホームランは嬉しい！」と好調な指標となっている逆方向へのアーチも飛び出し、今後もさらなる猛打爆発となることが期待されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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