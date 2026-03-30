記事ポイントサムティホールディングスが2026年3月27日のドジャース開幕戦でスタジアム内広告を掲出山本由伸投手の登板演出にあわせLEDビジョン・バックネット裏広告でブランドをアピール南カリフォルニア市場でのブランド認知向上を目的としたMLBパートナーシップを展開 サムティホールディングスが、日本時間2026年3月27日のロサンゼルス・ドジャース開幕戦において、ドジャースタジアム内でブランドロゴの広告を掲出しまし