『どんな寝方したのｗｗ』とんでもない寝ぐせのダックスさんのお姿がSNSで話題です。13歳の可愛すぎるおばあちゃん犬にハートを鷲掴みにされる人が続出し、投稿は記事執筆時点で8.5万回再生を突破。「パヤパヤ！」「たまりません…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『どんな寝方したのｗｗ』寝起きのおばあちゃん犬→髪型を見てみると…とんでもない『寝ぐせ』】 どんな寝方したらそうなる…！？