『どんな寝方したのｗｗ』とんでもない寝ぐせのダックスさんのお姿がSNSで話題です。13歳の可愛すぎるおばあちゃん犬にハートを鷲掴みにされる人が続出し、投稿は記事執筆時点で8.5万回再生を突破。「パヤパヤ！」「たまりません…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『どんな寝方したのｗｗ』寝起きのおばあちゃん犬→髪型を見てみると…とんでもない『寝ぐせ』】

どんな寝方したらそうなる…！？

TikTokアカウント「thinal077」の投稿者さんの愛犬は、ミニチュアダックスフンドの女の子「ティナ」ちゃん。この日、起きてきたティナちゃんに『おはよう』と声をかけた投稿者さんですが、そのお姿にびっくり仰天！度肝を抜かれたそう。

いったいどんな寝方をしたらそうなるのか…！？顔周りの毛が静電気を集めたかのように、パヤパヤと四方八方に散らかっていたのだとか。

こんなにワイルドな寝ぐせなのに、13歳のシニアさんならではのちょっぴりぽわ～んとした佇まいと、反して真ん丸つぶらな瞳が印象的なベビーフェイスのティナちゃん。

わんこの寝ぐせは愛おしい♡

分かりやすいように平常時のティナちゃんと比べてみると、その違いは一目瞭然。前から見ても横から見ても豪快な寝ぐせには思わず笑いが込み上げます。

人間の寝ぐせは失笑ものですが、わんこの寝ぐせとなると途端に愛おしさが込み上げるのはなぜでしょう…。きっとティナちゃんは、楽しい夢を見ながらぐっすり眠ったのでしょうね♡

ティナちゃんのワイルドな寝ぐせには「まじで可愛すぎる…」「くりくりのお目目♡」「爆睡の証！」といったコメントが寄せられています。

寝場所をめぐる攻防戦♪

『わんこあるある！？』なティナちゃんとママの攻防戦もご紹介！さぁ寝ようと寝室へやってきたママの目に飛び込んできたのは、ベッドを陣取るティナちゃんのお姿…！ど真ん中ではないものの、布団を巻き込んでいるため完全に潜り込むことは難しい状況だったそう。

よいしょ…とティナちゃんを少しだけ端に寄せると、「なにするんですか…」と恨めしそうにママを見上げてきたのだとか。寝場所を巡る争奪戦は、『わんこと暮らすってこういうこと』そう思わず笑ってしまう飼い主さんも多いことでしょう。

それでも大好きなママと一緒に寝たいティナちゃん。ちょっぴり不服そうながらも眠りについたそうですよ。こうやってぐっすり眠った次の日にワイルドな寝ぐせが爆誕するのかもしれませんね…！？

ティナちゃんの魅力をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「thinal077」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「thinal077」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております