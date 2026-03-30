「オリックス５−４楽天」（２９日、京セラドーム大阪）楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（花園大）がプロ初先発し、３回８安打４失点で敗戦投手となった。「ただただ悔しい。自分の持っているものを出した結果、打たれてしまった。それが自分の実力」と唇をかんだ。初回に２点リードをもらいながらもその裏に、西川、中川に適時打を浴び、逆転を許す。二回には自らのボークで傷口を広げ、その後の失点につながった。ほろ苦