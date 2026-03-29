ツエーゲン金沢は29日、GK後藤大輝(29)の加入を発表した。後藤は昨季までFC岐阜に所属し、シーズン終了をもって契約満了により退団していた。金沢は同日に昨季守護神だったGK山ノ井拓己が移籍を前提に離脱したことを発表しているため、緊急補強の形になった。後藤はクラブを通じて以下のようにコメントしている。「ツエーゲン金沢に関わるすべての皆様。初めまして。この度ツエーゲン金沢に加入することになりました後藤大輝