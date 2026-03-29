アルビレックス新潟シンガポールがゴジラユニフォームを発表シンガポール1部プレミアリーグのアルビレックス新潟シンガポールは3月25日、“ゴジラ”とのコラボユニフォームを発表した。ファンからも「最強コラボきた」と反響を呼んでいる。アルビレックス新潟シンガポールは「日本を代表する世界的有名キャラクターのゴジラと特別なコラボレーション」を発表。2025-26シーズンの後半戦に、胸にゴジラのロゴマークは入った特別