アルビレックス新潟シンガポールがゴジラユニフォームを発表

シンガポール1部プレミアリーグのアルビレックス新潟シンガポールは3月25日、“ゴジラ”とのコラボユニフォームを発表した。

ファンからも「最強コラボきた」と反響を呼んでいる。

アルビレックス新潟シンガポールは「日本を代表する世界的有名キャラクターのゴジラと特別なコラボレーション」を発表。2025-26シーズンの後半戦に、胸にゴジラのロゴマークは入った特別デザインの限定ユニフォームを着用することになった。

この異色コラボについて公式サイトでは「日本発のコンテンツとして世界中で愛され続けるゴジラは、圧倒的な存在感とともに、日本文化を象徴する存在です。アルビレックス新潟シンガポールは、日本とシンガポールをつなぐクラブとして、同じく日本を代表するコンテンツであるゴジラとコラボレーションすることで、サッカーの枠を超えた新たな価値と魅力の創出に挑戦します」と説明されている。

ホームキットはフィールドプレーヤーがオレンジ、GKが黒。アウェーキットはフィールドプレーヤーが白、GKが緑のカラーリングとなっている。

この発表を受けて、SNSでは「カッコイイ」「俺得すぎる」「凄いな」「これ欲しい」「何これ、面白」「遊び心…！」「最強コラボきた」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）