NECレッドロケッツ川崎が、2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のレギュラーシーズン（RS）優勝を決めた。 NEC川崎は29日（日）に行われたSVリーグ女子第21節GAME2の東レアローズ滋賀戦でフルセット勝利。RSの戦績を36勝6敗の1位とした。現在、2位につけるSAGA久光スプリングスは34勝8敗。4月4日（土）と5日（日）に行われる最終第22節の結果次第では両チー