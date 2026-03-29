NECレッドロケッツ川崎が、2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のレギュラーシーズン（RS）優勝を決めた。

NEC川崎は29日（日）に行われたSVリーグ女子第21節GAME2の東レアローズ滋賀戦でフルセット勝利。RSの戦績を36勝6敗の1位とした。現在、2位につけるSAGA久光スプリングスは34勝8敗。4月4日（土）と5日（日）に行われる最終第22節の結果次第では両チームが勝率で並ぶ可能性もあるが、ポイント差によりNEC川崎を上回ることができないため、現時点でNEC川崎のRS優勝が確定した。

昨シーズンのSVリーグ女子では、チャンピオンシップ（CS）のファイナルで大阪マーヴェラスに敗れ、準優勝に終わったNEC川崎。雪辱を果たしたい今シーズンは安定した強さを見せ、2月に一番乗りでCS進出を決定していた。

CSはファイナルを除くすべての試合が、RSの順位が上位であるクラブのホームゲームとして行われるため、RS優勝のNEC川崎はクォーターファイナル、セミファイナル（勝ち上がった場合）ともにホームで開催することに。クォーターファイナルは4月10日（金）から12日（日）に、セミファイナルは4月17日（金）から19日（日）に、どちらも東急ドレッセとどろきアリーナで行われる。なお、GAME3は1勝1敗時のみ開催される。

残る最終第22節はクインシーズ刈谷とのアウェー戦となるが、CSに向けて勢い付く勝利を掴み取りたいところだ。