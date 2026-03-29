◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年3月29日東京D）巨人のドラフト3位左腕・山城京平投手（22＝亜大）が開幕3戦目となった29日の阪神戦（東京D）でプロ初登板初先発。初回に先制点をもらいながら直後の2回に逆転を許すなど3回途中3安打5四死球5失点で降板し、ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）に続くデビュー戦白星はならなかった。緊張する初回の立ち上がり。1番・近本にはファウルで粘られた10球目、捕手の