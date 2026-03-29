【モデルプレス＝2026/03/29】なにわ男子の高橋恭平が3月27日、自身のInstagramを更新。漫画『ブルーロック』のキャラクター2人の手描きイラストを公開し、反響を呼んでいる。【写真】なにわ男子メンバー「表情が天才的」空き時間に描いた人気アニメキャライラスト◆高橋恭平、手描きイラスト披露俳優の高橋文哉が主演を務める実写版映画『ブルーロック』（8月7日公開）に千切豹馬役で出演する高橋。この日の投稿では「仕事合間に