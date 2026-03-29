なにわ男子・高橋恭平「仕事合間に描いてみた」出演映画原作イラスト公開「クオリティ凄すぎ」「才能に驚き」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】なにわ男子の高橋恭平が3月27日、自身のInstagramを更新。漫画『ブルーロック』のキャラクター2人の手描きイラストを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】なにわ男子メンバー「表情が天才的」空き時間に描いた人気アニメキャライラスト
俳優の高橋文哉が主演を務める実写版映画『ブルーロック』（8月7日公開）に千切豹馬役で出演する高橋。この日の投稿では「仕事合間に描いてみた」とホワイトボードに描かれたイラストを公開。同映画の原作漫画・アニメのキャラクターである剣城斬鉄と凪誠士郎の、複雑な表情や衣装の細部まで丁寧に描かれている。
この投稿に、ファンからは「仕事の合間にこのクオリティ凄すぎる」「恭平くんの絵の才能に驚き」「世界観も再現できてる」「キャラクターの表情が天才的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】なにわ男子メンバー「表情が天才的」空き時間に描いた人気アニメキャライラスト
◆高橋恭平、手描きイラスト披露
俳優の高橋文哉が主演を務める実写版映画『ブルーロック』（8月7日公開）に千切豹馬役で出演する高橋。この日の投稿では「仕事合間に描いてみた」とホワイトボードに描かれたイラストを公開。同映画の原作漫画・アニメのキャラクターである剣城斬鉄と凪誠士郎の、複雑な表情や衣装の細部まで丁寧に描かれている。
◆高橋恭平の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仕事の合間にこのクオリティ凄すぎる」「恭平くんの絵の才能に驚き」「世界観も再現できてる」「キャラクターの表情が天才的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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