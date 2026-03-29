英語圏向けVTuberプロジェクト『NIJISANJI EN』（読み：にじさんじ いーえぬ）に所属する男性4人組VTuberユニット・BY THE BEATが、2027年のメジャーデビューを目標にオリジナル楽曲「Double Vision」の配信リリースを開始した。これに伴い、同グループがユニバーサルミュージック合同会社の邦楽レーベル・Virgin MusicとANYCOLOR株式会社による共同育成および音楽プロデュースを受けることも発表されている。▲「Double Vision」