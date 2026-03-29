英語圏向けVTuberプロジェクト『NIJISANJI EN』（読み：にじさんじ いーえぬ）に所属する男性4人組VTuberユニット・BY THE BEATが、2027年のメジャーデビューを目標にオリジナル楽曲「Double Vision」の配信リリースを開始した。これに伴い、同グループがユニバーサルミュージック合同会社の邦楽レーベル・Virgin MusicとANYCOLOR株式会社による共同育成および音楽プロデュースを受けることも発表されている。

▲「Double Vision」ジャケット

メジャーデビューにむけた楽曲第一弾として送り出された「Double Vision」は、対象が二つにブレて見える状態を指す言葉。メンバーの活動に欠かせない「ファン」の存在を「”色収差（いろしゅうさ）”（色のズレ/歪み）になぞらえて制作された。バウンスするようなエレクトロハウスのリズムに、ラップやボーカルチョップも取り入れた意欲作で、メンバー4人の息遣いまでも感じる事ができるクールで清艶なダンスナンバーに仕上がっている。

制作陣には、INI、&TEAMなどJ-POPやK-POPを中心に楽曲を提供するLauren Kaori（読み：ろーれん・かおり）と、DATSのボーカル＆シンセサイザーを担当し、近年はBE:FIRSTや、Number_iなどアーティストのプロデュースや楽曲提供やCM音楽を手掛けるMONJOE（読み：もんじょー）、R&Bアーティスト・シンガー・ソングライターで、中島健人やBE:FIRSTなどに楽曲を提供するLOAR(読み：ろあ) が集結。3名による強力なタッグによって書き下ろされた。

また、本日29日20時よりBY THE BEAT公式YouTubeチャンネルでは、「Double Vision」の配信を記念した生配信を実施。配信終了後には「Double Vision」のミュージックビデオを公開する。

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■BY THE BEAT メンバーコメント

■Zeal Ginjoka(ジール・ギンジョウカ)

Hey there! I’m Zeal Ginjoka, BY THE BEAT’s resident mixer of drinks and beats. I’m super excited to start this new journey with everyone! The four of us are working incredibly hard to bring fun songs to all of our wonderful HzBeats. Be sure to keep an eye on us, okay? There’s a vibrant journey ahead!!

やぁ！BY THE BEATのバーテンダー、ジール・ギンジョウカです。この新しい挑戦にはとてもワクワクしています。愛するファンに楽しい歌を届けるためにたくさん頑張っているから、ぜひ、僕らの今後から目を離さないようにしてください。

■Freodore(フリオドール)

Hey everyone. I’m Freodore, designer of BY THE BEAT. Soon you’ll be able to watch over us as we continue to hone our skills and make the most out of this new venture. We’re committed to doing our best to release a lot of fashionable music, so I hope we can be under your care!

やぁみんな。BY THE BEATのデザイナー、フリオドールです。この新しいチャンスを経て成長した僕らを、楽しみに待っていてください。たくさんの素敵な音楽を届けるために全力で取り組んでいるので、どうぞよろしくお願いします！

■Seible(セイブル)

Nyao! My name’s Seible, promoter of BY THE BEAT! Let’s paint the skies with song and dance, joy and laughter! Join us as we dive into late-night recordings, heartfelt sessions, and exciting rehearsals to bring song and smile to your lips. Will you be the melody to my music?

ニャオ！BY THE BEATのプロモーター、セイブルです！歌とダンス、笑顔や楽しさを世界中のみんなに届けるよう頑張ります！深夜のレコーディングや、想いをこめたセッションに、熱気あふれるリハーサル。そんな僕たちの日々を、一緒に楽しんでくれませんか？

■Kaelix Debonair(ケイリクス・デボネア)

Ya-ho! Kaelix Debonair; charmed, I’m sure! I’m the bouncer of BY THE BEAT. I’ve always enjoyed singing live, but I’m excited (and nervous) to venture into recording for original music! I’m really thankful to share in this opportunity with my dear friends, so I’ll do my best from here on out. Won’t you sing along?

ヤッホー！お会いできて嬉しいです！BY THE BEATのバウンサー、ケイリクス・デボネアです！配信で歌うのはこれまでもやってきたけど、オリジナル曲を収録するのはワクワクしました！（緊張もしたけどね）この素敵な機会を仲間と分かち合えることを本当に嬉しく思っています。これからも本気で頑張っていくので、一緒に楽しんでくださいね！

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■1st Digital Single「Double Vision」

2026年3月29日（日）12:00〜 配信スタート

配信ストア一覧 https://BY-THE-BEAT.lnk.to/DoubleVisionPR