アイナ・ジ・エンドが3月28日、神奈川みなとみらいにある日本メモリアルパークにてフリーライブ＜宴じゃ！〜出航前の大宴会〜＞を開催した。◆ライブ写真海賊船を想像させる日本丸メモリアルパークにて開催された本ライブ。開催直前まで詳細が知らされておらず、サプライズ開催にもかかわらず会場には多くの観客が集結。汽笛の音と共に、三輪バイクに乗って登場したアイナ・ジ・エンドは、昨年初出場となった「第76回NHK紅白歌合戦