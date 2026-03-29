「これは我が家に住まう、いじけた焼きおにぎり」【動画】“焼きおにぎり”がちょこん！ キョロキョロ動きますそんなコメントとともに投稿された写真に、「本当におにぎりに見える…！」と思わず笑ってしまう人が続出しています。話題になったのは、つぶらな瞳と愛らしい仕草が人気のプレーリードッグ、6歳の女の子「こゆき」ちゃんです。お尻をついてちょこんと座り、うつむくこゆきちゃんは、まさにこんがり焼けた“焼きおにぎり