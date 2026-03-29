「これは我が家に住まう、いじけた焼きおにぎり」



【動画】“焼きおにぎり”がちょこん！ キョロキョロ動きます

そんなコメントとともに投稿された写真に、「本当におにぎりに見える…！」と思わず笑ってしまう人が続出しています。話題になったのは、つぶらな瞳と愛らしい仕草が人気のプレーリードッグ、6歳の女の子「こゆき」ちゃんです。



お尻をついてちょこんと座り、うつむくこゆきちゃんは、まさにこんがり焼けた“焼きおにぎり”のよう……！ この投稿は6.1万件を超える“いいね”を集め、「形まんまですね（笑）」「かわいすぎて食べられない」「具はどんぐり説」など、大反響を呼んでいます。飼い主のXユーザー・こゆきさん（@koyuki_2019）に話を聞きました。



かまってアピールの末に…“焼きおにぎり化”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ここ最近、こゆきは夜の23時から1時ごろに起きて、かまってほしいとアピールしてくることが多いんです。私が別のことをしていると、視界に入るようにこのようなポーズをとることがよくあります。さらにかまってもらえないと、だんだん眠くなって、写真のような姿になりました」



ーーこの光景を見た感想は？



「もう直感で『いじけた焼きおにぎりやん（笑）』と思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「抱っこして、一緒の布団で寝ました。こゆきは明け方になると、自分でケージに戻ります」



ーーほかにも「喜怒哀楽」を感じたエピソードはありますか。



「最近だと、すさまじい『怒』ですね。プレーリードッグには発情期があり、その時期は気性が荒くなります。普段の愛らしい姿から一変して、凶暴になることもあります。今回の“焼きおにぎり”は、その発情期が終わって、ようやくいつものこゆきに戻ったタイミングでもありました」



リプライ欄には、こゆきちゃんのユニークで愛らしい姿に癒やされる声が多数寄せられています。



「かわいい！」

「形まんまですね（笑）」

「具は、どんぐり説浮上」

「今日一番の小さなドラマ発生中」

「いじけた顔がめちゃかわいい……」

「かわいすぎて食べれないじゃないww」

「こんなかわいい焼きおにぎりはじめてみました」

「焼きおにぎりって言われたら、そうにしか見えなくなった」

「ぽてっとした感じとお腹にギリ届かなそうなおててが好きすぎる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）