「いじけた焼きおにぎり」の正体はまさかの… ちょこんとうつむく姿に「形まんま」「かわいすぎて食べられない」悶絶反響6.1万いいね
「これは我が家に住まう、いじけた焼きおにぎり」
そんなコメントとともに投稿された写真に、「本当におにぎりに見える…！」と思わず笑ってしまう人が続出しています。話題になったのは、つぶらな瞳と愛らしい仕草が人気のプレーリードッグ、6歳の女の子「こゆき」ちゃんです。
お尻をついてちょこんと座り、うつむくこゆきちゃんは、まさにこんがり焼けた“焼きおにぎり”のよう……！ この投稿は6.1万件を超える“いいね”を集め、「形まんまですね（笑）」「かわいすぎて食べられない」「具はどんぐり説」など、大反響を呼んでいます。飼い主のXユーザー・こゆきさん（@koyuki_2019）に話を聞きました。
かまってアピールの末に…“焼きおにぎり化”
ーー撮影時の状況を教えてください。
「ここ最近、こゆきは夜の23時から1時ごろに起きて、かまってほしいとアピールしてくることが多いんです。私が別のことをしていると、視界に入るようにこのようなポーズをとることがよくあります。さらにかまってもらえないと、だんだん眠くなって、写真のような姿になりました」
ーーこの光景を見た感想は？
「もう直感で『いじけた焼きおにぎりやん（笑）』と思いました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「抱っこして、一緒の布団で寝ました。こゆきは明け方になると、自分でケージに戻ります」
ーーほかにも「喜怒哀楽」を感じたエピソードはありますか。
「最近だと、すさまじい『怒』ですね。プレーリードッグには発情期があり、その時期は気性が荒くなります。普段の愛らしい姿から一変して、凶暴になることもあります。今回の“焼きおにぎり”は、その発情期が終わって、ようやくいつものこゆきに戻ったタイミングでもありました」
リプライ欄には、こゆきちゃんのユニークで愛らしい姿に癒やされる声が多数寄せられています。
「かわいい！」
「形まんまですね（笑）」
「具は、どんぐり説浮上」
「今日一番の小さなドラマ発生中」
「いじけた顔がめちゃかわいい……」
「かわいすぎて食べれないじゃないww」
「こんなかわいい焼きおにぎりはじめてみました」
「焼きおにぎりって言われたら、そうにしか見えなくなった」
「ぽてっとした感じとお腹にギリ届かなそうなおててが好きすぎる」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）