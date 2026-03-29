『アッコにおまかせ！』最終回でギネス更新 和田アキ子「めっちゃうれしい」
歌手でタレントの和田アキ子がMCを務めるTBS系『アッコにおまかせ！』（日曜前11：45）が29日、最終回を迎えた。1985年の開始から約40年6カ月、通算1963回を数えた同番組は、この日の放送で幕を下ろすとともに、和田が持つギネス世界記録の更新という節目も刻んだ。
【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子
和田が保持する「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」の記録は、この日で40年174日に到達。スタジオではギネスワールドレコーズジャパンのスタッフから表彰が行われ、和田は「嬉しいです。だって、世界記録でしょ！これ！めっちゃうれしいです。ありがとうございます!!」と満面の笑み。「聞かされてなかったんで、すごく今、心臓バクバク」と驚きを交えて喜びを語った。
番組冒頭では、俳優の峰竜太とともに登場し「今日もご覧いただいてありがとうございます。明るく楽しくお送りしたいと思います」と変わらぬあいさつ。前日のラジオ出演で声の不調を訴えていたことから心配の声もあったが、元気な姿で最後の放送に臨んだ。
最終回には準レギュラー19人が集結し、出川哲朗は「スーツで出るのは初めて」と語るなど特別な装いで出演。歴代の出演者やスタッフも駆けつけ、和田は「すごい嬉しいです。話し出すとキリがないから、落ち着いたら座って話そうかな」と感謝を口にした。「今日はここで一区切り。思う存分楽しんでいってください」と呼びかけた。
同番組は、1985年10月にスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和・平成・令和の3時代にわたり日曜昼の顔として親しまれてきた。2020年9月にギネス世界記録に認定されて以降も記録を更新し続け、有終の美を飾った。
なお、後番組には、くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組『上田晋也のサンデーQ』が放送される予定で、長寿番組のバトンは新たな形で引き継がれる。
【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子
和田が保持する「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」の記録は、この日で40年174日に到達。スタジオではギネスワールドレコーズジャパンのスタッフから表彰が行われ、和田は「嬉しいです。だって、世界記録でしょ！これ！めっちゃうれしいです。ありがとうございます!!」と満面の笑み。「聞かされてなかったんで、すごく今、心臓バクバク」と驚きを交えて喜びを語った。
最終回には準レギュラー19人が集結し、出川哲朗は「スーツで出るのは初めて」と語るなど特別な装いで出演。歴代の出演者やスタッフも駆けつけ、和田は「すごい嬉しいです。話し出すとキリがないから、落ち着いたら座って話そうかな」と感謝を口にした。「今日はここで一区切り。思う存分楽しんでいってください」と呼びかけた。
同番組は、1985年10月にスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和・平成・令和の3時代にわたり日曜昼の顔として親しまれてきた。2020年9月にギネス世界記録に認定されて以降も記録を更新し続け、有終の美を飾った。
なお、後番組には、くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める新情報番組『上田晋也のサンデーQ』が放送される予定で、長寿番組のバトンは新たな形で引き継がれる。