猫の身に襲いかかる「思いがけない事故」5選 1.お風呂での溺死 お風呂場は猫にとって非常に危険な場所です。特に、お風呂の残り湯を溜めたままにしている家庭は注意が必要です。 猫は水面に浮いているお風呂の蓋を「動かない床」だと勘違いして飛び乗ることがありますが、蓋がずれたり重みで沈んだりして、そのままお湯の中に落ちてしまいます。 また、浴槽の縁を歩いている時に足を滑らせることも珍しくありません。パ