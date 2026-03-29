猫の身に襲いかかる「思いがけない事故」5選

1.お風呂での溺死

お風呂場は猫にとって非常に危険な場所です。特に、お風呂の残り湯を溜めたままにしている家庭は注意が必要です。

猫は水面に浮いているお風呂の蓋を「動かない床」だと勘違いして飛び乗ることがありますが、蓋がずれたり重みで沈んだりして、そのままお湯の中に落ちてしまいます。

また、浴槽の縁を歩いている時に足を滑らせることも珍しくありません。パニックになった猫は自力で這い上がることが難しく、そのまま溺れてしまいます。事故を防ぐため、使い終わったお湯はすぐに抜くか、お風呂場の扉を隙間なく閉める習慣を徹底しましょう。

2.電気コードの感電

家中の至る所にある電気コードも、猫にとっては格好の遊び道具に見えてしまいます。特に、細長い紐のような形状は猫の狩猟本能を刺激し、噛みついて遊んでいるうちに中の電線が露出し、感電してしまう事故が絶えません。

感電すると口の中に大きな火傷を負うだけでなく、心臓や肺に深刻なダメージを与える恐れがあり、非常に危険です。

対策としては、コードに保護カバーを巻いて噛めないようにする、使わない電化製品のプラグは抜いておく、家具の裏に隠して猫の手が届かないようにするなどの工夫をしましょう。

3.窓からの転落

「猫は身軽だから高い所から落ちても大丈夫」という考えは大きな間違いです。マンションのベランダや窓から転落する事故は、骨折や内臓破裂、最悪の場合は命を落とす結果を招きます。

猫は窓の外を飛ぶ鳥や虫に夢中になると、足元の感覚を忘れて身を乗り出してしまうことがあります。

また、器用な猫は網戸を自分で開けてしまったり、体当たりして網戸ごと外へ突き破ったりすることもあります。

窓を開ける際は必ずストッパーで固定し、ベランダに出す時は目を離さないか、脱走防止用の柵を設置するようにしましょう。

4.植物や食べ物の中毒

人間にとっては体に良い食べ物や美しい花でも、猫の体には猛毒となるものが驚くほどたくさんあります。代表的なのはユリ科の植物で、花瓶の水を舐めただけでも命に関わる重い腎不全を引き起こします。

また、キッチンにあるタマネギなどのネギ類、チョコレート、コーヒー、ブドウなども猫が口にすると中毒症状を起こす危険な食材です。

飼い主が食事をしている最中や、買い物袋を出しっぱなしにした隙に食べてしまうことが多いため、観葉植物は猫が入れない部屋に置くか、家に置かないようにし、食材は必ず扉のある棚へ収納しましょう。

5.小物の誤飲

猫は紐やゴム、ビニールなどの感触を好み、遊んでいるうちに飲み込んでしまう「誤飲」が頻繁に起こります。特に長い紐状のものは、飲み込むと舌に絡まったり、腸の中で詰まって「腸閉塞」を起こしたりする原因になることも。

こうなると開腹手術が必要になり、猫の体に大きな負担がかかります。裁縫道具の糸やヘアゴム、薬のパッケージ、小さなおもちゃなどは、使い終わったらすぐに片付けるのが鉄則です。

床に何も落ちていない状態を保つことが、誤飲事故を未然に防ぐための最もシンプルで効果的な対策と言えます。

なぜ事故は起きてしまうのか？

事故が起きる最大の理由は、猫の本能と人間の生活環境のミスマッチにあります。猫は上下運動が得意で高い所を好みますが、家庭内の家具や棚は必ずしも猫が安全に歩ける設計ではありません。

また、暗くて狭い場所を好む性質が、洗濯機の中や家具の隙間に入り込む原因となり、そのまま閉じ込められたり怪我をしたりします。

さらに、飼い主が「うちの子は賢いから大丈夫」と過信してしまうことも危険です。猫には「危険を予知する」という概念がないため、飼い主が猫の目線になって、家の中のあらゆるリスクを排除してあげる必要があります。

今すぐできる！愛猫を守るための対策

具体的な対策として、まずは「猫の目線」で部屋を一周してみることをお勧めします。床から数センチの高さまで視線を下げると、人間が気づかなかった小さなゴミや、危険な隙間が見えてくるはずです。

次に、物理的なガードを導入しましょう。市販されているコードカバーや網戸ロック、キッチンへの侵入を防ぐゲートなどは、数百円から数千円で購入でき、それだけで多くの事故を防げます。

そして、最も大切なのは家族全員でルールを決めることです。「お風呂の扉は必ず閉める」「出しっぱなしにしない」という意識を共有しましょう。

まとめ

猫が家の中で安全に暮らせるかどうかは、すべて飼い主の配慮にかかっています。事故は一瞬の油断で起きますが、その多くは正しい知識と事前の準備で防ぐことができるものです。

愛猫が健康で長生きできるよう、今日から自分の家の環境を見直し、猫にとって最高に安全で安心な「居場所」を整えてあげましょうね。

万が一、愛猫が誤飲をしてしまったり、事故に遭ってしまったりした場合は、決して飼い主さん自身で解決しようとせず、すぐに動物病院を受診して獣医師の適切な処置を受けてください。

(獣医師監修：葛野宗)