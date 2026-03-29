◇ナ・リーグ ドジャース5−4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷は、3打数無安打も“渋い働き”で勝利に貢献した。4―4の8回無死二塁から、きっちりと進塁打となる二ゴロ。続くタッカーが決勝の右前打を放ち、9回は新守護神ディアスが初セーブをマークした。新戦力2人が活躍も、デーブ・ロバーツ監督は「（大谷）翔平が走者を三塁に進めてくれたことが大きかった」と称えた。

試合前には昨秋のワールドシリーズ（WS）連覇を記念した優勝リング贈呈式。山本、佐々木らと参加した大谷にとって2つ目のチャンピオンリングで、特別映像の中で「左手の薬指以外、どこでも着けられる準備はできています」と笑みを浮かべた。価格非公表の指輪は上部が開閉式でWS第7戦の本塁付近の土も埋め込まれている。ポストシーズン17試合を戦ったことからサファイアが17個配置され、特大のダイヤモンドも輝く一品だ。

昨季限りで現役引退したカーショーも指輪を受け取り、サプライズで始球式を務めた一戦で開幕連勝を飾った。（柳原 直之）