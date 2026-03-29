森保一監督率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで戦う。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。日本のスタメンは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW６ 藤田譲瑠チマ（