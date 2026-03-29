◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神・中野は背番号が「51」から「7」に変わっても役割は変わらない。チームの全得点の口火を切り、今季初の3安打と躍動した。「近本さんが（塁に）出ない時は自分が出るという意識をより強く持っている。塁に出れば盗塁であったり、プレッシャーをかけるだけでも全然違うと思う」初回1死からの打席。先発・ハワードのスライダーを捉えた。今季初安打を右前に運ぶ