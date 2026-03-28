11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月18日（水）の放送では、2月24日に発売されたINIの2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』について語りました。INI郄塚大夢――『Viva la vita』は、“11人のイタリア旅行”をテーマに4ルックの衣装を