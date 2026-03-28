【モデルプレス＝2026/03/28】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃがプロデュースを手掛けるアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の琴音すずが3月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。10kgのダイエット成功を報告し、話題を呼んでいる。【写真】ゆりにゃプロデュースアイドル新メン「目に見えて分かる違い」53kg→43kgビフォーアフター◆琴音すず、オーディション合格のため10kg減量を達成琴音は「Pretty Chuuオーディ