ゆりにゃプロデュースアイドル新メンバー、オーディション合格のため10kg減量 53kg→43kgビフォーアフターが話題「努力の天才」「目に見えて分かる違い」
【モデルプレス＝2026/03/28】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃがプロデュースを手掛けるアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の琴音すずが3月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。10kgのダイエット成功を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】ゆりにゃプロデュースアイドル新メン「目に見えて分かる違い」53kg→43kgビフォーアフター
琴音は「Pretty Chuuオーディションの合格条件【10キロのダイエット】」と明かした。「人生かける覚悟で全力で挑戦しました」と綴り、体重53kgから43kgへの変化を披露。身長161cmでマイナス10kgを達成した、ビフォーアフターを公開した。
この投稿に、ファンからは「努力の天才」「凄すぎる」「目に見えて分かる違い」「合格おめでとう」といったコメントが寄せられている。
琴音は3月23日、Pretty Chuuに新メンバーとして加入した。（modelpress編集部）
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【写真】ゆりにゃプロデュースアイドル新メン「目に見えて分かる違い」53kg→43kgビフォーアフター
◆琴音すず、オーディション合格のため10kg減量を達成
琴音は「Pretty Chuuオーディションの合格条件【10キロのダイエット】」と明かした。「人生かける覚悟で全力で挑戦しました」と綴り、体重53kgから43kgへの変化を披露。身長161cmでマイナス10kgを達成した、ビフォーアフターを公開した。
◆琴音すずのストイックな姿に反響
この投稿に、ファンからは「努力の天才」「凄すぎる」「目に見えて分かる違い」「合格おめでとう」といったコメントが寄せられている。
琴音は3月23日、Pretty Chuuに新メンバーとして加入した。（modelpress編集部）
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