「アストロズ−エンゼルス」（２７日、ヒューストン）エンゼルスのマイク・トラウト外野手が五回に貴重な追加点となるソロを放った。開幕から２試合連発と絶好調だ。３点リードの五回、ブロワーズが投じた２球目、内寄りのシンカーをきれいに体を回転させながらとらえると、打球は弾丸ライナーで左翼席奥の壁にぶち当てた。飛距離は１２２メートルで打球速度は１７６キロ。トラウトは開幕戦で３連続四球の後に価値ある一発