カンテレ（関西テレビ）が２７日、大阪市内で４月改編発表会を開き、なにわ男子の藤原丈一郎が初めての単独冠番組「藤原丈一郎の月刊！オリックスＬＯＶＥＲ」（４月１３日、０・１５〜）がスタートすることを発表した。ＭＣを務める藤原は生粋のオリックスファン。チームの低迷期からオリックスの本拠地京セラドーム大阪に通い、なにわ男子としてデビュー後も忙しい合間をぬって球場で試合観戦。２軍施設に足を運んだ。２７日