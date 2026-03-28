G7外相会合を終え、取材に応じる茂木外相＝27日、パリ（共同）【パリ共同】茂木敏充外相は27日（日本時間28日）、先進7カ国（G7）外相会合で、米イスラエルとイランの交戦について「何よりも必要なのは事態の早期沈静化だ」と訴え、認識を共有できたと述べた。ホルムズ海峡の安全確保に関し「米国を含むG7の間で基本的なスタンスに齟齬はなかった」とした。会合出席後、記者団の取材に応じた。茂木氏は、周辺国を含む人的、物