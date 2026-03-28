3年連続開幕投手も6回3失点で敗戦投手に■ヤクルト 3ー2 DeNA（27日・横浜）3年連続でDeNAの開幕投手を務めた東克樹投手は27日、横浜スタジアムで行われたヤクルト戦に先発して、6回3失点で敗戦投手となった。結果的にはクオリティスタートとなったが、試合後に「1週間あった中で…」と“後悔”を口にした場面があった。初回に牧の初球先頭打者弾で幸先よく先制点をもらった。しかし2回1死三塁から伊藤に左翼席へ逆転2ランを許