●初めて感じたプレッシャー『102回目のプロポーズ』主演への葛藤 Netflixドラマ『極悪女王』での体当たり演技も記憶に残る唐田えりかが、「みんなが言う“プレッシャー”というものは多分これなんだな、と初めて実感した」と明かすドラマ『102回目のプロポーズ』(FOD：配信中／フジテレビ：4月1日から毎週水曜23:00〜)。タイトルからも分かる通り、月９ドラマの金字塔『101 回目のプロポーズ』の続編だ。唐田は、前作の最終回で結