毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月29日（日）の次回放送の前日、3月28日（土）よる10時〜10時54分には「メシドラ」スペシャル（日本テレビ系で放送/TVerにて最新話を無料配信）を放送。スペシャルゲストに赤西仁を迎え、埼玉県戸田市の旅へ！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！今回は、赤西