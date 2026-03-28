ユトレヒトのロン・ヤンス監が佐野航大に言及ヴィッセル神戸からスペイン2部ラス・パルマスに期限付き移籍しているFW宮代大聖の買い取りオプションが、290万ユーロ（約5億3000万円）に設定されていると、地元メディアが報じている。宮代は今年1月に神戸からラス・パルマスへの期限付き移籍が発表された。その期間は欧州の今シーズン末までだが、買い取りオプションが付帯しているという。地元メディア「ディアリオ・スポルト」