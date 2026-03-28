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ヴィッセル神戸からスペイン2部ラス・パルマスに期限付き移籍しているFW宮代大聖の買い取りオプションが、290万ユーロ（約5億3000万円）に設定されていると、地元メディアが報じている。

宮代は今年1月に神戸からラス・パルマスへの期限付き移籍が発表された。その期間は欧州の今シーズン末までだが、買い取りオプションが付帯しているという。地元メディア「ディアリオ・スポルト」では、その金額が1部昇格を条件とした290万ユーロだとレポートした。

3月8日のセウタ戦ではわずか3分間で2ゴールを決めるなど合流からここまで3ゴールの宮代について、クラブからは「最も組織的で、ハングリーだ」と評されているという。ここまで8試合に出場し、6試合でスタメン出場している。

また、「ロッカールームでは秩序正しく、礼儀正しさ、そしてスペイン語を学ぼうとする意欲が高く評価され、チームへの溶け込みにも役立っている」と、ピッチ外での態度でも高評価を受けているという。

そのうえで「クラブにとって彼の将来を確保する必要性を高めている。今後の試合で彼が好成績を収めれば、市場価値と昇格の可能性が高まり、スポーツ面と財政面の両方の意思決定に影響を与えるだろう」とした。ラス・パルマスは現在5位で昇格プレーオフ圏内だが、残り11試合で自動昇格の2位以内とは勝ち点4差と射程圏にある。（FOOTBALL ZONE編集部）