【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月28日放送の日本テレビ『メシドラ兼近＆真之介のグルメドライブ』は、スペシャルゲストに赤西仁を迎え、埼玉県戸田市を舞台にアポなしドライブ旅を繰り広げる。 ■埼玉県戸田市を舞台にアポなしドライブ旅 妙顕寺の桜の下で、薄手のニット一枚で震えながら待つ赤西の姿に思わず笑みがこぼれる。満島とは初対面、兼近とも過去にリモートで共演したのみという赤西。特別な一日