北部高等技術専門校の会見岡山県庁 岡山県津山市にある岡山県立の職業能力開発校が入校試験の合格者を誤って発表していました。 合格発表でミスがあったのは津山市にある岡山県立北部高等技術専門校です。 3月25日、ホームページと校内の掲示板で、合格者の受験番号を発表した際、建物設備サービス科の合格者の一覧に実際には不合格だった1人の番号が含まれていました。 また、実際には合格して