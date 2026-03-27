第56回（29日／GI、中京芝1200m）には、連覇がかかるサトノレーヴ、ラストランとなるナムラクレア、昨年のスプリンターズSを制したウインカーネリアンなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ナムラクレア」を取り上げる。 ■ナムラクレア スプリント界の頂点に最も近づきながらも、あと一歩届かなかった日々。その天才少女も7歳を迎え、い