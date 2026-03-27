プロ野球は、きょう27日からセ・パ両リーグで開幕を迎える。各球場では、始球式が行われる。【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥セ・リーグの開幕カードは、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ対阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ。パ・リーグは福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ、オリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイー