齋藤飛鳥 　photo：逢坂聡（C）oricon ME inc.

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　プロ野球は、きょう27日からセ・パ両リーグで開幕を迎える。各球場では、始球式が行われる。

【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥

　セ・リーグの開幕カードは、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ対阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ。パ・リーグは福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ、オリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズというラインナップとなっている。

【セ・リーグ】
■広島東洋カープ対中日ドラゴンズ
始球式：阿部亮平（Snow Man）

■読売ジャイアンツ対阪神タイガース
始球式：木村葵来

■横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ

【パ・リーグ】
■福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ
始球式：齋藤飛鳥
国歌独唱：井上芳雄

■オリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス
始球式：藤原丈一郎（なにわ男子）

■千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ
始球式：森永悠希