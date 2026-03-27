プロ野球、きょう開幕！阿部亮平、藤原丈一郎、齋藤飛鳥ら始球式も豪華な顔ぶれ【一覧】
プロ野球は、きょう27日からセ・パ両リーグで開幕を迎える。各球場では、始球式が行われる。
【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥
セ・リーグの開幕カードは、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ対阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ。パ・リーグは福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ、オリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズというラインナップとなっている。
【セ・リーグ】
■広島東洋カープ対中日ドラゴンズ
始球式：阿部亮平（Snow Man）
■読売ジャイアンツ対阪神タイガース
始球式：木村葵来
■横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ
【パ・リーグ】
■福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ
始球式：齋藤飛鳥
国歌独唱：井上芳雄
■オリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス
始球式：藤原丈一郎（なにわ男子）
■千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ
始球式：森永悠希
【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥
セ・リーグの開幕カードは、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ対阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ。パ・リーグは福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ、オリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズというラインナップとなっている。
■広島東洋カープ対中日ドラゴンズ
始球式：阿部亮平（Snow Man）
■読売ジャイアンツ対阪神タイガース
始球式：木村葵来
■横浜DeNAベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ
【パ・リーグ】
■福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ
始球式：齋藤飛鳥
国歌独唱：井上芳雄
■オリックス・バファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス
始球式：藤原丈一郎（なにわ男子）
■千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ
始球式：森永悠希